Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in früheres Bowlingcenter

Borken (ots)

In ein leerstehendes Gebäude sind unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Borken eingedrungen. Die Einbrecher warfen zwei Fensterscheiben ein, um in die Räume des früheren Bowlingcenters an der Parkstraße zu gelangen. Zu der Tat kam es zwischen Samstag, 30.04., und Freitag, 07.05., 11.30 Uhr. Die Täter entwendeten nichts. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

