Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Schulwerkstatt

Stadtlohn (ots)

Auf einem Schulgelände an der Kreuzstraße in Stadtlohn sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in eine Werkstatt eingebrochen. Die Täter hatten die Tür zu den Räumen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts gestohlen. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

