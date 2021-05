Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Frontscheibe angegangen

Stadtlohn (ots)

Die Windschutzscheibe eines parkenden Wagens haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Stadtlohn beschädigt. Das Geschehen spielte sich zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr, und Freitag, 06.45 Uhr, am Kapellenplatz ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell