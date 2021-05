Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrerlaubnis fehlte, Motorroller war "frisiert"

Borken (ots)

Ein Strafverfahren hat die Polizei am Donnerstag in Borken gegen den Fahrer eines Motorrollers eingeleitet. Polizeibeamte hatten den 16-Jährigen gegen 13.05 Uhr auf der Weseler Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug technisch verändert worden war. Nach Angaben des Hamminkelners erreichte der Motorroller eine Höchstgeschwindigkeit von circa 65 km/h. Der Jugendliche konnte nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorliegen. Zudem passte die Fahrgestellnummer des Typenschildes nicht zu der am Rahmen, das Gleiche galt für die vorgelegten Fahrzeugpapiere. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, fertigten eine Strafanzeige und stellten den Motorroller sicher.

