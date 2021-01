Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Vom Hamburger Hauptbahnhof direkt ins Krankenhaus-

Hamburg (ots)

Am 26.01.2021 gegen 22.00 Uhr nahm eine Präsenzstreife der Bundespolizei eine betrunkene Frau (Atemalkoholtest: 3,48 Promille) im Hauptbahnhof in Gewahrsam. Die 28-Jährige torkelte zuvor am Treppenabgang zum S-Bahnsteig entlang und stürzte beinahe die Treppe hinunter. Die Frau hatte erhebliche Ausfallerscheinungen und war nicht mehr in der Lage selbstständig zu laufen. Eine Streife der Bundespolizei verbrachte die 28-Jährige daraufhin gestützt zum Bundespolizeirevier. Eine Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle war nicht möglich. Nach Kontrolle durch eine Ärztin wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Bundespolizei warnt:

"Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen, insbesondere unter Alkoholeinfluss, kann zu schweren Unfällen führen. Dabei gefährden sich die Personen durch ihr Handeln nicht nur selbst, sondern auch Helfer und Reisende.

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Mobil 0172/4052 741

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49-53b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell