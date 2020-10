Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Woldegk

Friedland (ots)

Am 19.10.2020 befuhr ein 33-jähriger deutscher Fahrzeugführer gegen 16:00 Uhr mit einem LKW die Straße Gotteskamp in Woldegk und wollte nach links in die Gartenstraße abbiegen. Hierbei schätzte der Fahrer an der Unfallstelle vermutlich die verengte Fahrbahn falsch ein, stieß mit dem Auflieger seiner Zugmaschine gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses und beschädigte diese stark. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22.500 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Eine Einsturzgefahr für das Gebäude besteht nicht.

