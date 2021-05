Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen beobachten Dieb

Gronau (ots)

Am Samstag beobachteten Zeugen ein Mann, der sich gegen 17 Uhr am Bahnhof an mehreren Fahrrädern zu schaffen machte und Fahrradteile entwendete. Die Zeugen meldeten dies der Polizei und gaben eine präzise Personenbeschreibung ab. Polizeibeamte trafen kurz darauf im Rahmen der Fahndung einen 27 Jahre alten Gronauer an, auf den die Beschreibung zutraf. Dieser hatte zwei Fahrräder dabei und in den Fahrradtaschen befanden sich zwei Fahrradsättel und fünf Fahrradlichter. Diese Gegenstände wurden ebenso beschlagnahmt, wie die beiden Fahrräder, für die der Verdächtige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

