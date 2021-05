Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit nicht versichertem E-Scooter Unfall verursacht

Stadtlohn (ots)

Am Freitag befuhr ein 28 Jahre alter Mann aus Stadtlohn gegen 12.15 Uhr die Eschstraße (Einbahnstraße) entgegen der vorgeschriebenen Fahrrichtung. An der Kreuzung mit der Johannesstraße missachtete er die Vorfahrt eines 51 Jahre alten Autofahrers aus Stadtlohn, der die Johannesstraße befahren hatte und die Eschstraße in Richtung Hook überqueren wollte. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er gab an, so ein Bekannter, der als Dolmetscher fungierte, nicht gefahren zu sein, sondern den E-Scooter geschoben zu haben. Der 51-Jährige und eine Zeugen geben dagegen an, er sei zur Unfallzeit mit dem E-Scooter gefahren. Das Gefährt war nicht versichert, was ein Strafverfahren zur Folge hat.

