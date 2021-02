Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde ein 30-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Alleestraße/Östingstraße am Mittwoch, 24. Februar. Gegen 18.30 Uhr befuhr der 30-Jährige die Alleestraße in westlicher Richtung. Eine 23-jährige VW-Polo-Fahrerin befuhr die Östingstraße in nördlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich Alleestraße/Östingstraße kam es zur Kollision. Der 30-Jährige wurde zunächst mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht; anschließend wurde er von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialkinik verbracht. Es entstand Sachschaden von ungefähr 13500 Euro. (kt)

