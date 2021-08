Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelsang: unbekannter Mann beleidigt Mädchengruppe und schlägt eine 15-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend beleidigte ein unbekannter Mann am Unteren Vogelstangsee eine fünfköpfige Mädchengruppe. Die fünf Mädchen hielten sich am Abend im Bereich des Unteren Vogelstangsees auf. Als sie die Örtlichkeit kurz vor 19 Uhr verließen, wurden sie von einem unbekannten Mann aufgefordert, ihren zurückgelassenen Abfall zu beseitigen und mitzunehmen. Dabei beleidigte er die fünf Mädchen, alle 15 Jahre alt, mit unflätigen Begriffen. Schließlich baute er sich von einem der Mädchen auf und verpasste dieser eine Ohrfeige. Dadurch brach bei der 15-Jährigen ein Stück Zahn ab. Anschließend entfernte er sich mit einem Fahrrad vom Tatort.

Eine Beschreibung des unbekannten Mannes konnte bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

