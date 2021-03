Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geld aus Opferstock gestohlen

Nettersheim-Engelgau (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag zwischen 10 und 12 Uhr in einer geöffneten Kapelle in der Ahestraße das Vorhängeschloss eines Opferstockes und entwendeten den Inhalt.

