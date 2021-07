Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Motorsäge - Zigaretten gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Brand von Motorsäge

Schotten - Unbekannte zündeten am Sonntagabend (25.07.), gegen 22:40 Uhr, auf einem Schulgelände im Lindenweg eine weiß-orange Motorsäge der Marke "Dolmar" an. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits erloschen. Woher die Säge stammt oder wem sie gehört, ist bis dato noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher oder die Herkunft der Motorsäge geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Zigaretten gestohlen

Alsfeld - Zwei unbekannte Männer stahlen am Mittwochnachmittag (28.07.), gegen 15:30 Uhr, mehrere Packungen Zigaretten aus einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "An der Au". Während einer der Unbekannten die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte, nahm der andere Mann zunächst unbemerkt diverse Zigarettenpackungen im Wert von mehreren hundert Euro aus der Auslage und verpackte diese in einem mitgeführten Rucksack. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl schließlich und verfolgte einen der Männer bis zu einem angrenzenden Maisfeld.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 30 Jahre alt - etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - sehr kurze, schwarze Haare - dichter Bart

Täter 2:

- männlich - etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß - kurzes, dunkelgraues Haar - dünne Statur - trug eine dunkle Jeans, dunkelgelbe Übergangsjacke ohne Kapuze und eine weiße Gucci-Cap - führte einen schwarzen Rucksack und eine helle Brusttasche mit sich

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell