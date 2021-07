Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörsen-Diebstahl in Einkaufsmarkt

Fulda (ots)

Künzell - Eine 81-jährige Frau aus Fulda wurde am Mittwoch (28.07.), gegen 9.30 Uhr, in einem Einkaufsladen im Landweg in Pilgerzell von einem Mann in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte bat um Hilfe bei der Suche nach einem bestimmten Produkt und lenkte die 81-Jährige so aller Voraussicht nach ab. Als die Geschädigte kurz darauf an der Kasse bezahlen wollte, merkte sie, dass ihre Handtasche, die in ihrem Einkaufswagen stand, offen war und die darin verstaute schwarze Ledergeldbörse mit rund 60 Euro Bargeld fehlte.

Die Geschädigte beschreibt den Täter, der sie angesprochen hat, wie folgt: männlich, circa 30 Jahre, zwischen 165 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Gestalt, kurzes und vermutlich graumeliertes, gefärbtes Haar, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Der Unbekannte sprach Deutsch mit ausländischem Akzent und trug ein helles kurzärmeliges Hemd.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

