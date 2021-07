Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: E-Bike am Bahnhof gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein E-Bike der Marke Cube in den Farben rot-schwarz mit einem Wert von etwa 1.800 Euro wurde am Donnerstag zwischen 15.45 Uhr und 16:45 Uhr in der Nähe des Bahnhofcenters in der Stuttgarter Straße in Ditzingen gestohlen. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07156 4352 0 zu melden.

