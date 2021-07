Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - In der Zeit von Montagabend (26.07.), gegen 21 Uhr, bis Dienstagmorgen (27.07.), gegen 3 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Rudolf-Diesel-Straße aus Richtung des dortigen Autohofs kommend in Richtung Kreisel. Unmittelbar vor dem Kreisel geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

