Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an leerstehender Jugendherberge

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an leerstehender Jugendherberge

Grebenhain - Unbekannte beschädigten in der Zeit von Montagabend (19.07.) bis Dienstagmittag (27.07.) mehrere Fenster und Türen einer leerstehenden Jugendherberge in der Straße "Auf dem Scherschhain". Auch im Inneren des Gebäudes verursachten die unbekannten Täter diverse Schäden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell