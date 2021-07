Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis (ots)

Motorradfahrer gestürzt

Schotten - Am Freitag (23.07.), gegen 13:15 Uhr, befuhr eine Gruppe von Bikerinnen und Bikern mit ihren Motorrädern die Bundesstraße von Laubach herkommend in Richtung Schotten. Der 30-jährige Motorradfahrer, welcher die Gruppe mit seiner Yamaha anführte, wollte nach links auf das Grundstück der Gaststätte "Falltorhaus" einbiegen. Ein 63-jähriger Motorradfahrer, welcher sich mit seiner BMW als drittes Fahrzeug in der Gruppe befand, erkannte dies zu spät und stieß gegen die Ducati eines 24-jährigen Fahrers, welcher sich vor der BMW befand. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der 63-jährige die Kontrolle über seine Maschine und stützte. Die BMW rutschte anschließend gegen die Yamaha des 30-jährigen, welcher hierdurch auch stürzte. Bei dem Unfall verletzten sich der 63-jährige und der 30-jährige Motorradfahrer schwer. Beide Personen wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen. Der 24-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Mit Alu-Scooter gegen Pkw gefahren

Stockhausen - Am Freitagmittag (23.07), gegen 14:15 Uhr, befuhr ein achtjähriger Junge, auf der Standfläche seines Hot Wheel Alu-Scooter sitzend, die Berggasse in Richtung Müser Straße. An der Kreuzung Hintergasse / Berggasse übersah er den VW Up einer 45-jährigen Pkw-Fahrerin und prallte gegen das Fahrzeug. Bei dem Unfall verletzte sich der Junge schwer. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von circa 1.200 Euro.

Zusammenstoß

Lauterbach - Am Samstag (24.07.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A5 die Obergasse und wollte nach links auf die Straße "Cent" einbiegen. Dabei stieß er mit dem VW Polo einer 35-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Straße "Cent" befuhr zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

