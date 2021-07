Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Hydraulikpumpen aus Baggern ausgebaut und entwendet - Heizöl aus Wohnhaus gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mehrere Hydraulikpumpen aus Baggern ausgebaut und entwendet

Bebra - Unbekannte Langfinger bauten in der Zeit von Freitagmittag (23.07.) bis Montagmorgen (26.07.) zwei Hydraulikpumpen aus einem gelben Bagger des Herstellers "Caterpillar" aus. Die Arbeitsmaschine stand in der Tatzeit auf einer Baustelle im Bereich der B 83. Anschließend entwendeten die Unbekannten das Diebesgut im Wert von rund 3.000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung.

Auch bei einem weiteren Bagger des Herstellers "Case" entwendeten Unbekannte eine Hydraulikpumpe im Wert von etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in einer Feldgemarkung in Blankenheim. Der Diebstahl wurde am Montag (26.07.), gegen 7:30 Uhr festgestellt. Zudem verursachten die Diebe Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro an dem Arbeitsgerät.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Heizöl aus Wohnhaus gestohlen

Wildeck - Zwischen Freitagabend (23.07.) und Montagabend (26.07.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und schnitten einen im Keller befindlichen Öltank auf. Anschließend stahlen die unbekannten Täter rund 200 Liter Heizöl im Wert von circa 1.000 Euro und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

