Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Audi RS 6 geklaut - Versuchter Einbruch in Pkw - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Audi RS 6 geklaut

Nüsttal - Ein 47-jähriger Mann stellte am Montagabend (26.07.), gegen 22.30 Uhr, seinen blauen Audi RS 6 vor seiner Garage in der Eisenacher Straße im Ortsteil Morles ab. Am nächsten Morgen, gegen 5.30 Uhr, traute er seinen Augen nicht recht, als das Fahrzeug mit dem Nummernschild "WN-XD 8396" nicht mehr auf seinem Platz stand. Unbekannte Täter haben den Kombi im Wert von rund 75.000 Euro, der verschlossen durch den Geschädigten abgestellt worden war, geklaut.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Pkw

Eichenzell - Ihren silbernen Mercedes GLE parkte eine 23-Jährige am Sonntag (25.07.), gegen 13 Uhr, in der Fasaneriestraße. Rund 30 Minuten später stellte sie eine Beschädigung an der Fensterscheibe der hinteren rechten Tür fest. Täter hatten vergebens versucht, die Scheibe mit einem unbekannten Werkzeug einzuschlagen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell - Ein Einfamilienhaus in der Steinstraße in Dirlos war Ziel von unbekannten Tätern. Die Langfinger hebelten zwischen Sonntagnacht (25.07.) und Montagnachmittag (26.07.) die Terrassentür im Keller auf. In den Innenräumen wurden mehrere Zimmer durchsucht und das Haus voraussichtlich auf gleichem Weg wieder verlassen. Ob etwas entwendet wurde und in welchem Wert ist derzeit noch nicht bekannt. Die unbekannten Täter hinterließen Sachschaden von rund 500 Euro.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell