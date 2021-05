Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrt missachtet - 15000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem Audi Q5 befuhr am Mittwoch, 05.05.2021 gegen 08.40 Uhr eine 33 Jahre alte Frau vom Finkenweg kommend den Amselweg und wollte diesen an der Einmündung Drosselweg geradeaus weiterbefahren. Von rechts kam zeitgleich ein vorfahrtsberechtigte 65 Jahre alte Skoda-Fahrer und beabsichtigte nach links in den Amselweg einzubiegen. Laut der 33-jährigen fuhr der Skoda-Fahrer auf der linken Fahrbahnseite und schnitt die Kurve. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro, am Skoda 8000 Euro.

