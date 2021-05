Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Büro-Container aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.05.2021, zwischen 05.10 Uhr und 05.50 Uhr, hat ein Unbekannter, in der "Alte Basler Straße", ein Fenster eines Büro-Containers einer Firma aufgehebelt. Anschließend hebelte der Täter eine Tür zu einem weiteren Container auf. Mehrere Schränke wurden dort durchsucht. Vermutlich wurde nichts aus den Containern gestohlen. Vielleicht wurde der Unbekannte bei der Tatausführung gestört. An den Container entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

