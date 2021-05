Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Schnellimbiss

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 04.05.2021, auf Mittwoch, 05.05.2021, hebelte ein Unbekannter, in der Güterstraße, eine Fluchttür eines Schnellimbisses auf. Aus dem Thekenbereich nahm der Dieb einen weißen Eimer mit roter Aufschrift mit. In dem Eimer befand sich eine unbekannte Menge an Münzgeld. Die Tür selber wurde nur leicht beschädigt. Der Sachschaden dürfte gering sein.

