Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: am frühen Morgen Lkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.05.2021, zwischen 06.50 Uhr und 07.05 Uhr, wurde von einem Unbekannten, in der Badstraße, die Beifahrertür eines Lastkraftwagens aufgebrochen. Aus einem Korb, welcher im Fußraum stand, wurde ein Geldbeutel gestohlen. Der Lkw parkierte nur kurz in der Badstraße. Der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon 07626 97780-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

