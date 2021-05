Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Vorfahrtsverletzung - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine 18-Jährige befuhr am Dienstag, 04.05.2021, kurz vor 18.00 Uhr, mit einem Kombi, in Niederdossenbach, die Bergstraße. Beim Abbiegen in die Landstraße 145 (Niederdossenbachstraße) übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte, 31-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Hierbei wurde die 31-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit 16 Einsatzkräften vor Ort.

