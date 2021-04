Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Kronau - Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Offenbar lediglich leichte Verletzungen zog sich ein jugendlicher Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung St. Leoner Straße / Karlstraße in Kronau zu.

Der 15-Jährige befuhr gegen 08.15 Uhr mit seinem Mofa die Karlstraße in Richtung Kolpingstraße als ihm eine 56-Jährige Autofahrerin an der Kreuzung Karlstraße / St. Leoner Straße wohl die Vorfahrt nahm. Der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

