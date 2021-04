Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim- Hochstetten- Pkw-Fahrer mit fast zwei Promille unterwegs

Karlsruhe (ots)

Mit fast zwei Promille war am Dienstagabend ein 40 Jahre alter Autofahrer "Am Wall" in Linkenheim unterwegs gewesen.

Gegen 21:45 Uhr fiel der Fahrer aufgrund seiner auffallenden Fahrweise einer Verkehrsteilnehmerin auf. Die verständigten Polizisten konnten den Mann vor seiner Wohnanschrift feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten sie bei dem 40-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein im Anschluss Alkoholüberprüfung ergab bei ihm einen Wert von fast zwei Promille. Der Fahrer des BMWs muss die Beamten mit auf das Revier begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe abgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell