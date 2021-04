Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brand eines Wohnanhängers

Karlsruhe (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend ein abgestellter Wohnanhänger im Stadtteil Durlach in Vollbrand. Der Wohnanhänger wurde hierdurch vollständig zerstört.

Gegen 19:45 Uhr wurde das Feuer am Waldrand vor einem Gartengrundstück an der Ochsenstraße entdeckt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Wie über einen Anwohner in Erfahrung gebracht werden konnte, stand der Wohnanhänger offenbar schon seit Oktober 2020 verlassen am Straßenrand. Die Überreste wurden durch eine Abschleppfirma aufgeladen. Für die Vielzahl einzelner Metallüberreste war sogar ein Containerfahrzeug erforderlich. Zur Ursache des Brands liegen bislang keinerlei Erkenntnisse vor. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

