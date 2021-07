Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall verletztem Fahrradfahrer

Neuhof - Am Dienstag (27.07.), gegen 9:15 Uhr, ereignete sich am Neuhofer Kreisel ein Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen Skoda-Fahrerin und einem 21-jährigen Radfahrer. Die 57-Jährige übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den bereits darin fahrenden Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Dieser konnte jedoch nach ärztlicher Versorgung vor Ort mit Schürfwunden entlassen werden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 1500 Euro

Polizeiposten Neuhof

2. HEF

Abbiegeunfall

Schenklengsfeld - Am Montagabend (26.07.), gegen 22:10 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines VW Tiguan aus Schenklengsfeld die L 3172 aus Richtung Eiterfeld kommend in Richtung Hohenroda. Ein 21-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Eiterfeld fuhr zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung L3171/L3172 wollte der 39-Jährige nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten Eiterfelder. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim - In der Zeit von Freitagabend (23.07.) bis Dienstagmorgen (27.07.) parkte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Hauptstraße vermutlich rückwärts aus und beschädigte dabei einen Grundstückszaun. Dieser wurde aus der Betonhalterung gerissen und verbogen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

