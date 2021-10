Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Garrel - versuchter Einbruchdiebstahl in den Außenverkaufsbereich eines Lebensmittelgeschäftes

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, gegen 19.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter den Bauzaun eines Außenverkaufsbereiches eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, wurde um 13.25 Uhr auf der Hauptstraße ein 37-jähriger Führer eines PKW aus Garrel kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Um 16.00 Uhr wurde in der Alten Dorfstraße ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Garrel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Brand eines Luftdruckkompressors

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, geriet aus bislang ungeklärter Ursache im Kartoffelweg in einer Lagerhalle ein im dortigen Obergeschoss befindliche Luftdruckkompressor eines Lebensmittelherstellers in Brand. Ca. 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bevern, Essen und Cloppenburg löscht diesen ab. Vorsorglich waren auch drei Rettungswagenbesatzungen vor Ort. Durch das Feuer entstand Sachschaden am Kompressor und an einer im unmittelbaren Nahbereich befindlichen Tür. Geschätzte Schadenssumme: 350.000,00 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Löningen OT Helmighausen - illegale Entsorgung von Altreifen (mit Fotos)

Erneut ist es in der Zeit zwischen Freitag, dem 15. Oktober 2021, 16.00 Uhr, und Samstag, 16. Oktober 2021, 09.00 Uhr, durch bislang unbekannte Täter gekommen. Im hier vorliegenden Fall wurden Am Raddetal ca. 150 bis 200 Altreifen mitten auf einem Feldweg abgelegt. Aufgrund der Beschaffenheit der Altreifen muss davon ausgegangen werden, dass diese bereits längere Zeit unter freiem Himmel gelagert und sämtlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

