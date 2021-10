Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 17.Oktober 2021, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 30-Jährige aus Edewecht mit ihrem PKW die Altenoyther Straße in Richtung Altenoythe. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Graben. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 17.Oktober 2021, gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Lange Straße in ortauswärtige Richtung. Als er nach rechts in die Marienstraße abbiegen wollte, übersah er einen 16-Jährigen aus Barßel, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in Richtung Barßel befuhr und stieß mit diesem zusammen. Der 16-jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

