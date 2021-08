Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Heckscheibe beschädigt, Schwarzfahrerin verletzt Fahrkartenkontrolleur & Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Heckscheibe beschädigt

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde am Dienstag die Heckscheibe eines in der Badstraße geparkten VW beschädigt. Dieser warf in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 19:15 Uhr einen Stein gegen die Scheibe und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Renitente Schwarzfahrerin verletzt Fahrkartenkontrolleur

Am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr wurde eine 26-jährige Frau in der S3 von Fahrkartenkontrolleuren ohne gültigen Fahrausweis erwischt. Am Bahnhof Schwaikheim versuchte die Frau vor den Kontrolleuren zu flüchten. Als sie von einem der Männer festgehalten wurde, schlug sie in dessen Richtung und fügte ihm Kratzer am Unterarm zu. Die Frau wurde schließlich bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten, sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Leutenbach-Nellmersbach: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 13:40 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Erbstetter Straße einen geparkten Pkw und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Radfahrerin gestürzt - Zeuge gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht dringend den Zeugen eines Verkehrsunfalls am Dienstag in der Wallstraße. Eine 55 Jahre alte Radfahrerin befuhr gegen 13:10 Uhr die Wallstraße auf dem dortigen Radweg. Auf Höhe der Schloßstraße kam die Frau zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ein bisher unbekannter Mann mit rotem-T-Shirt eilte der Frau zur Hilfe und gab ihr gegenüber an, dass ein Lkw sie gestreift habe und sie deshalb gestürzt sei. Die Radfahrerin selbst kann sich nicht mehr genau an den Unfallhergang erinnern. Der genannte Zeuge sowie evtl. weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

