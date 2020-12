Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Korrektur zur heutigen Meldung Nummer 2 für den Bereich Offenbach

OffenbachOffenbach (ots)

Die Meldung wurde bezüglich der Tatzeit und des Fluchtfahrzeuges geändert in:

Drei Täter besprühten Haus - Zeugen gesucht - Offenbach

(aa) Unbekannte haben am Freitagmorgen, zwischen 7 und 7.50 Uhr, in der Bleichstraße die Hauswand der dortigen Moschee mit Farbe verschmiert. Zudem wurde an der Mauer ein Graffiti unter anderem mit dem Schriftzug "biji kurdistan" gesprüht. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen waren dies drei Männer, die in einem weißen Dacia Lodgy flüchteten. Die Beamten des Staatsschutzkommissariats bitten um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 14.12.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell