POL-AA: Murrhardt: Betrug - Anruf eines falschen Bankmitarbeiters

Eine 80-Jährige wurde in der letzten Woche Opfer eines Betrugs. Sie erhielt einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters, der vortäuschte, dass von ihrem Konto unberechtigte Auslandsüberweisungen getätigt worden seien. Zum Abwenden der Transaktionen benötige er weitere Daten. Die 80-Jährige erkannte insbesondere auch deshalb die Betrugsmasche nicht, da es an ihrem Telefon die Telefonnummer ihrer Hausbank anzeigte. Letztlich übermittelte die Seniorin mehrere TANs an den Betrüger, der in der Folge über 26.000 Euro auf ein österreichisches Bankkonto transferierte. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat übernommen.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen.

- Angezeigte Rufnummern können manipuliert sein.

- Teilen Sie niemals fremden Personen Kontoinformation oder TANs mit.

- Im Zweifelsfall rufen Sie ihren Bankmitarbeiter an oder rufen Sie die Polizei.

Weitere hilfreiche Informationen erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de

