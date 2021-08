Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Renitente 26-jährige Frau ohne Fahrausweis - Vandalismus - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schwaikheim: Renitente Schwarzfahrerin verletzt Fahrkartenkontrolleur

Am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr wurde eine 26-jährige Frau in der S3 von Fahrkartenkontrolleuren ohne gültigen Fahrausweis erwischt. Am Bahnhof Schwaikheim versuchte die Frau vor den Kontrolleuren zu flüchten. Als sie von einem der Männer festgehalten wurde, schlug sie in dessen Richtung und fügte ihm Kratzer am Unterarm zu. Die Frau wurde schließlich bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten, sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Fellbach: Firmengebäude beschädigt

In der Straße Im Ruckgraben wurden zwischen Freitagabend und Samstagvormittag drei Glaselemente eines Firmengebäudes mutwillig beschädigt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Fenster mit einer Steinschleuder oder ähnlichem beschossen wurden. Wer zum Tatgeschehen Beobachtungen machen konnte sollte sich bitte zur Klärung der Tat mit der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 in Verbindung setzen.

Schorndorf: E-Scooter contra Fußgänger

Auf einem Fußgängerüberweg in der Karlstraße ereignete sich am Montag kurz vor 15 Uhr ein Unfall. Eine 21-jährige Fahrerin eines E-Scooters fuhr auf dem Radweg die Karlstraße in Richtung Bahnhof. Hierbei übersah sie einen Fußgänger, der an einem dortigen Fußgängerüberweg die Straße querte. Der Mann wurde beim Unfall leicht verletzt. Es ergaben sich bei der Unfallaufnahme konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinfluss, weshalb bei der 21-jährigen Scooter-Fahrerin eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Ein Strafverfahren gegen sie wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell