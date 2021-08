Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Kindergarten, Unfall mit Bitte um Zeugenhinweise

Aalen (ots)

Wallhausen - Michelbach an der Lücke: Einbruch in Kindergarten

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Dienstag, dem 10.08.2021 und Montag, dem 16.08.2021, 7:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum eines Kindergartens in der Reubacher Straße verschafft. Entwendet wurde nichts, es entstand jedoch Sachschaden.

Die Polizei Rot am See bittet Zeugen sich unter Telefon 07955 454 zu melden.

Crailsheim: Radfahrerin stürzt - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 10:40 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Mazda-Fahrer den Mittleren Weg und wollte von dort nach links in die Hohenloher Straße abbiegen. Gleichzeitig fuhr eine 77-jährige Radfahrerin auf der Hohenloher Straße und wollte nach rechts auf den Mittleren Weg abbiegen. Beim Erkennen des PKW bremste die Radlerin ihr Fahrrad stark ab und kam dadurch zu Fall. Dabei verletzte sich die Seniorin leicht und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell