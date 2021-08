Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Korb: 40.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ein Leichtverletzter, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 12:30 Uhr an der Einmündung zwischen der Abfahrt B14 und der K 1858. Eine 82 Jahre alte Mercedes-Fahrerin kollidierte im Einmündungsbereich mit einem 67-jährigen BMW-Fahrer, der die Kreisstraße aus Korb kommend in Richtung Waiblingen entlangfuhr. Der BMW-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Totalschaden.

