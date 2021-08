Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Starke Rauchentwicklung in Bäckerei

Aalen (ots)

Untermünkheim - Starke Rauchentwicklung in Bäckerei

Am Dienstag gegen 04:00 Uhr kam es in einer Bäckerei in der Hohenloher Straße zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Bereich der Backstube. Die Bäckerei hat aktuell Betriebsferien. Durch die Feuerwehr Untermünkheim konnte festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung von einem Backofen ausging, an dem offenbar ein technischer Defekt vorlag. Zu einem offenen Feuer kam es nicht und nachdem die Räume ausreichend belüftet worden waren, konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Personen wurden durch die Rauchentwicklung nicht verletzt und nach bisherigen Feststellungen entstand an dem Gebäude kein Sachschaden. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Hohenloher Straße anfangs voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte kurz nach 05 Uhr wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell