Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 60-Jährigen beim Wildern erwischt

53902 Bad Münstereifel (ots)

Mittwochvormittag (11.30 Uhr) wurde ein 60-Jähriger aus Neuss beim verbotenen aufsammeln von Hirschgeweihen durch einen Berufsförster in einem Eigenjagdbezirk im Bad Münstereifeler Höhengebiet gestellt.

Im Vorfeld war der Mann den Angestellten es Forstbetriebes schon mehrfach im Wald aufgefallen. Bei dem Antreffen am Mittwochvormittag hatte der Neusser zwei Geweihstangen bei sich. Er gab den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass er auch schon in der Vergangenheit Abwurfstangen von Hirschen im betreffenden Waldgebiet gesammelt und mit nach Hause genommen habe.

Nach Belehrung durch die Polizisten gab der 60-Jährige weiterhin an, dass er aus den aufgefundenen Geweihstangen Lampen und Möbelstücke fertigen würde. Die mitgeführten Geweihstangen wurden an den Förster übergeben. Nach Feststellung der Personalien wurde eine Strafanzeige wegen Jagdwilderei erstattet.

