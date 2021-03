Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bebauung störte offenbar den Sichtbereich eines Autofahrers

53879 Euskirchen (ots)

Weil der Pkw-Fahrer offenbar nicht genügend sah, kollidierte er in der Jahnstraße am Dienstagmorgen (7.14 Uhr) mit einem Kind auf einem Fahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 55-jähriger Euskirchener mit seinem Pkw eine Tiefgarage verlassen. Nach seinen Aussagen konnte er aufgrund der baulichen Gegebenheiten eine querende Radfahrerin nicht erkennen. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte die zwölfjährige Euskirchenerin auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

