POL-BN: Bonn-Weststadt: 31-Jähriger nach Angriff auf Polizisten in Untersuchungshaft

In der Nacht zu Samstag (17.10.2020) kam es gegen 00:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Immenburgstraße, in dessen Verlauf ein 31-Jähriger die Beamten attackierte und im Anschluss vorläufig festgenommen wurde.

Den Beamten der Polizeiwache Innenstadt war zuvor eine mutmaßliche Sachbeschädigung an einem Taxi gemeldet worden. Vor Ort trafen sie dann den umherschreienden und umherstehende Passanten anpöbelnden 31-Jährigen an. Auch nachdem seine Personalien festgestellt und er zur Ruhe ermahnt worden war, beruhigte der Mann sich nicht und versuchte weiter, auf Passanten einzuwirken. Als er schließlich durchsucht wurde, trat er nach einem der Beamten. Diese brachten den 31-Jährigen, der nun auch anfing sie zu beleidigen, zum Streifenwagen. Im Fahrzeug wurde ein Beamter mehrfach von dem zwischenzeitlich mit Handfesseln fixierten Mann gebissen und leicht verletzt. Ein Gefangenentransportfahrzeug brachte ihn schlussendlich ins Polizeipräsidium.

Wie sich im Rahmen erster Ermittlungen herausstellte, ist der bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannte 31-Jährige derzeit ohne festen Wohnsitz. Ein Atemalkoholvortest ergab außerdem, dass er zur Tatzeit mit rund 1,1 Promille alkoholisiert war. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde er am Samstag wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffes sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, der im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

