POL-SO: Warstein - In parkenden Wagen gefahren

Warstein (ots)

Eine Leichtverletzte und circa 2.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (27. Juli), gegen 21.10 Uhr, an der Hochstraße/Nicolaiweg. Eine 84-jährige Autofahrerin befuhr den Nicolaiweg in Richtung Hochstraße. Als sie langsam in den Nicolaiweg abbog, prallte sie gegen einen geparkten Wagen und verletzte sich leicht. Eine Ursache für den Unfall konnte die Autofahrerin nicht benennen, da sie wegen der Dunkelheit und des Regens extra langsam gefahren sei. (reh)

