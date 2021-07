Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Radfahrer unter Schock

Ense (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28. Juli) befuhr ein Autofahrer um 02.37 Uhr von der Neheimer Straße in die Südstraße. Beim Abbiegen bemerkt er verkehrsbedingt einen dort wartenden 63-jährigen Enser mit seinem Fahrrad so spät, dass es beinahe zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Der Autofahrer hielt anschließend kurz an und setzte dann seine Fahrt in Richtung Schützenstraße fort. Als der 63-Jährige sein Fahrrad weiter in Richtung Heideweg schob, brach er dort unter dem Eindruck des Erlebten zusammen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei suchte daraufhin die Halteranschrift auf, konnte jedoch bislang noch niemanden antreffen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

