Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kind angefahren - Rettungshubschrauber im Einsatz (Folgemeldung)

Soest (ots)

Am Dienstag (27. Juli), um 13.18 Uhr, befuhr eine 29-jährige Soesterin mit ihrem Wagen den Herzog-Adolf-Weg in Richtung Hiddingser Weg. Während bereits ein Kind mit seinem Fahrrad den dortigen Zebrastreifen vor einem Supermarkt bis zur Querungshilfe überwunden hatte, folgte ein 6-jähriger Junge aus Soest mit seinem Rad. Dies erkannte die Autofahrerin zu spät und kollidierte mit dem Jungen. Während das Kind schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, erlitt die Autofahrerin einen Schock. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Herzog-Adolf-Weg zwischen den beiden Kreisverkehren gesperrt. (reh)

