Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Raubüberfall auf ältere Dame - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Die Polizei ist auf die Hilfe weiterer Zeugen angewiesen, nachdem am Freitag (23. Juli) eine ältere Dame, um 14.22 Uhr, Opfer eines Raubüberfalls im Bereich der Nordstraße wurde. Die Lippstädterin ging zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Rollator über einen Verbindungsweg vom Kastanienweg in Richtung Nordstraße, als ihr zwei Personen von hinten ihre Handtasche entrissen und sie hinfiel. Während die ältere Dame sich durch den Sturz leicht verletzte liefen die beiden Unbekannten in Richtung Nordstraße davon. Die Frau konnte lediglich angeben, dass es sich bei den beiden Tätern um eine junge Frau und einen jungen Mann gehandelt hatte. Zeugen, die ihre Hilferufe hörten, kümmerten sich um die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

