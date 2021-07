Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Sorry

Lippstadt (ots)

Mit einem Faustschlag quittierte am Montag (26. Juli), gegen 17 Uhr, ein Fußballspieler den "Fehlschluss" eines 16-jährigen Lippstädters auf einem Fußballplatz an der Stirper Straße. Der Jugendliche hatte bei einem Schuss das Tor verfehlt und der Ball prallte gegen den Rücken eines anderen Jugendlichen, der mit einer weiteren Gruppe dort spielte. Der 16-Jährige entschuldigte sich mit einem "Sorry", was dem anderen Jugendlichen offensichtlich nicht ausreichte. Er ging zu dem Lippstädter und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der schlanke Tatverdächtige war circa 16 Jahre bis 17 Jahre alt und schätzungsweise 180 cm bis 185 cm groß. Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Jordan" und eine kurze Hose. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

