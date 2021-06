Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer fährt Auto ins Heck - zwei Verletzte

Wiesenbach (ots)

Am Mittwoch gegen 16:50 Uhr fuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer an der Kreuzung Bammentaler Straße/Poststraße auf einen Skoda auf, wodurch beide Unfallbeteiligten verletzt wurden. Die 48-jährige Skoda-Fahrerin war auf der Bammentaler Straße unterwegs und musste auf Höhe der Poststraße verkehrsbedingt anhalten. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr der Motorradfahrer ungebremst in das Heck des Skodas und durchschlug mit dem Helm die Heckscheib. Ersthelfer konnten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgen. Durch den Aufprall verletzte sich die Autofahrerin leicht. Der Zweiradfahrer musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell