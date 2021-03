Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: "Dunkle" Jahreszeit bietet Tatgelegenheiten - Diebstahl eines kompletten Z-Antriebs eines Motorbootes

Maintal / Frankfurt am Main (ots)

Im Schutz der "dunklen" Jahreszeit, in der Zeit vom November 2020 bis zum 26.03.2021, 13:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter eine komplette Z-Antriebs-Einheit (Antriebspropeller in Einheit mit Ruderschaft und Umlenkgetriebe) eines Motorbootes entwendet. Das ca. 6m lange Sportboot wurde im November 2020 auf dem Abstellplatz des Sportboothafens "Mainkur" in Maintal, Frankfurter Landstraße 99, auf einem Trailer abgestellt. Das Gelände ist nicht umzäunt und daher frei zugänglich. Es handelt sich um ein offenes Sportboot mit weißer Lackierung und dem Namenszug "Temptation". Der Steuerstand war mit einer grauen Winterpersenning abgedeckt.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige ergaben sich bisher nicht.

In diesem Zusammenhang sucht die Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main nach sachdienlichen Hinweisen durch Zeugen. Diese mögen sich bitte unter Tel.: 069/943459-0 melden.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell