POL-MA: Bammental

Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin bringt Radfahrerin mit Kind zum Stürzen und flüchtet - Zeugen gesucht!

Bammental (ots)

Am Dienstag gegen 07:30 Uhr missachtete eine bislang unbekannte Opelfahrerin am Kreisverkehr Hauptstraße/Reilsheimer Straße die Vorfahrt einer 24-jährigen Radfahrerin, die mit ihrem Kind auf einem Rad unterwegs war, brachte diese zu Fall und flüchtete. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, musste die 24-Jährige stark abbremsen und stürzte in der Folge mit ihrem Kind auf die Fahrbahn. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt, die Radfahrerin zog sich jedoch leichte Verletzungen zu. Bei dem Auto handelte es sich um einen weißen Opel, der von einer weiblichen Person gefahren wurde. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

