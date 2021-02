Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210214 - 0169 Bundesautobahn 5: Autobahn nach Unfall mehrere Stunden voll gesperrt

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen verlor der Fahrer eines BMW auf der BAB 5, Fahrtrichtung Darmstadt, kurz vor der Raststätte "Taunusblick" die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem Lkw. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Die Autobahn blieb mehrere Stunden voll gesperrt.

Gegen 06:30 Uhr prallte der 23-jährige Fahrer eines BMW in die Mittelleitplanke, nachdem er die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Von dort aus wurde er zurückgeschleudert und kollidierte schließlich auf der rechten Spur mit einem Sattelauflieger. Dabei wurde der Tank der Sattelzugmaschine beschädigt, so dass Betriebsstoff auf die Fahrbahn austrat. In der Folge musste die Autobahn bis zur Räumung der Unfallstelle bis 08:30 Uhr voll gesperrt werden. Die drei Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Der 29-jährige Fahrer des Sattelzugs kam mit dem Schrecken davon. Durch das Überfahren von Trümmerteilen wurde mindestens ein weiteres Auto beschädigt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

