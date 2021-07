Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ladendiebstahl: Tatverdächtiger reagiert aggressiv

Ahaus (ots)

Ein renitenter Ladendieb hat am Montag in Ahaus zwei Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes verletzt. Dazu kam es gegen 09.15 Uhr in dem Geschäft an der Bahnhofstraße. Die Mitarbeiter hatten eigenen Angaben zufolge den alkoholisierten Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie er Waren in seiner Jacke verstaute. Nachdem er die Kasse passiert hatte, stellten die 52-jährige Mitarbeiterin und ihr 49-jähriger Kollege den 31-Jährigen zur Rede. Als der Mann weiter in Richtung Ausgang lief, hielten sie ihn fest. Dabei entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Eintreffende Polizeibeamte nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Ein Arzt entnahm dort eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt festzustellen. Der Beschuldigte bestritt den Diebstahl. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig ins Gewahrsam.

